Pensava fosse amore e invece era stalking Disoccupato nei guai

"Non ho niente da perdere, tu denunciami, dopo mi diverto ancora di più": 57enne italiano colpito dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento e comunicazione con la vittima per stalking. I carabinieri hanno eseguito una misura cautelare, nei confronti di un 57enne italiano, disoccupato, indagato per atti persecutori. Il provvedimento è stato richiesto dalla Procura che ha coordinato le indagini dei carabinieri a seguito della querela sporta da una 41enne italiana il 19 marzo a San Lazzaro.

La donna ha raccontato di avere conosciuto il 57enne di recente in un bar e di avere iniziato un rapporto di amicizia. Il 57enne però, ha frainteso l’amicizia in qualcosa di più e ha iniziato a tormentare la donna, cercandola ossessivamente giorno e notte, anche sotto casa, tempestandola di telefonate e messaggi e, vistosi rifiutato, rivolgendole frasi minatorie.

z. p.