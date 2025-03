Pensavo fosse cibo invece era plastica

Non tutti sanno che, tra i mille motivi per non gettare rifiuti nei mari, c’è che le buste di plastica sembrano proprio…meduse! Non è un mistero che la plastica in mari e oceani stia aumentando sempre di più a causa dell’azione sconsiderata dell’uomo. Letali per la fauna marina sono in particolare le buste: fluttuando in acqua, traslucide e ondeggianti nella corrente, sono spesso scambiate per meduse, golosi bocconi per le tartarughe marine, che di questi animali vanno particolarmente ghiotte. Infatti, se per noi vedere una medusa mentre ci facciamo il bagno è un incubo, per le tartarughe marine no. Non ne temono l’effetto orticante. Se invece di una medusa il loro spuntino è una busta di plastica, questi meravigliosi animali corrono un gravissimo pericolo: pensiamoci due volte prima di lasciare plastica in giro!