Pensionati a lezione di computer. Gli studenti salgono in cattedra

Un patto tra generazioni per l’educazione digitale degli ’studenti senior’, ovvero i pensionati che si iscriveranno al corso organizzato da Cna Pensionati in collaborazione con la Scuola Montessori Da Vinci di Porretta Terme, in partenza il prossimo mercoledì 22 novembre. Un corso ’storico’, giunto alla terza edizione, sempre in modalità "incontro tra generazioni": le lezioni infatti sono tenute one-to-one dagli studenti di informatica della Scuola, che insegneranno ai senior come utilizzare al meglio pc, tablet e smartphone, quindi ogni partecipante avrà uno studente come docente.

I ragazzi insegneranno come navigare sulla rete, scambiarsi messaggi su whatsapp, interagire coi social e difendersi dalle truffe on line, per essere indipendenti nell’uso del telefonino, del computer, del tablet e per migliorare le conoscenze e capacità digitali. Il corso è gratuito, riservato ai soci di Cna Pensionati e altri possessori di tessere Cna. Per sostenere le spese della scuola che organizza le aule e per un piccolo riconoscimento agli studenti che si impegneranno in questa attività, si richiede un contributo volontario di 30 euro. Può partecipare anche chi non ha mai utilizzato uno smartphone o un computer. Il corso avrà inizio mercoledì 22 novembre; le lezioni sono sette, una volta alla settimana, sempre di mercoledì dalle ore 14 alle ore 15.30 e si terranno presso le aule dell’Istituto superiore Montessori Da Vinci in via della Repubblica 3 a Porretta Terme. Chi fosse interessato a iscriversi ma non ha la tessera Cna, può contattare Cna Pensionati. Per informazioni e iscrizioni numero verde 800821232, Cna Pensionati Bologna tel. 051299.204 oppure via mail a pensionati@bo.cna.it.