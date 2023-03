Pensionato di 85 anni annega nel Sillaro

Tragedia ieri sul Lungo Sillaro. Un uomo di 85 anni ha perso la vita annegando nel fiume all’altezza degli orti degli anziani, a poche centinaia di metri di distanza dal ponte sulla via Emilia. Una fatale distrazione sembra essere alla base della morte dell’anziano, la cui salma è stata recuperata grazie all’intervento dei vigili del fuoco intorno alle 13.

A lanciare l’allarme, pochi minuti prima, un uomo che passeggiava nella zona del parco Lungo Sillaro. Avvistato l’uomo galleggiare, il passante ha immediatamente contattato i carabinieri, giunti prontamente assieme ai vigili del fuoco, alla polizia locale e al personale del 118 che non ha potuto prestare nessun soccorso all’anziano. I carabinieri si sono subito recati nel punto dell’avvistamento. Alle 12.50, l’85enne è stato avvistato in acqua incastrato nelle sterpaglie. Sul posto, a quel punto, è giunto anche il figlio della vittima, che ha potuto ricostruire quanto accaduto. Il padre, ha spiegato, era solito percorrere il Lungo Sillaro a passeggio. Anche ieri l’uomo, che soffriva di una lieve demenza senile, si è allontanato nella prima mattinata da casa per i consueti due passi.

I familiari lo hanno atteso qualche ora, poi non vedendolo rincasare si sono preoccupati e hanno deciso di lanciare l’allarme di scomparsa intorno alle 12. Poco più tardi, l’avvistamento del cadavere che galleggiava da parte di un passante. L’unica ipotesi che viene al momento considerata è che l’anziano 85enne sia stato vittima di una distrazione quando si trovava a poca distanza dal fiume, e sia scivolato dentro senza più riuscire a riemergere. Per larghi tratti dell’anno quasi secco, il Sillaro si è ingrossato dopo le ultime piogge, e proprio il livello dell’acqua salito in questi giorni può essere stato fatale all’uomo.

Claudio Bolognesi