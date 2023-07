San Giovanni in Persiceto (Bologna), pensionato investe e uccide la moglie facendo manovra in retromarcia

Bologna, 1 luglio 2023 – Mentre fa manovra con la macchina investe accidentalmente la moglie e lei muore in ospedale. E’ successo l’altra sera, in via Castagnolo, una zona di campagna, a San Giovanni in Persiceto. E protagonisti di questa triste vicenda sono una coppia di anziani: lui 89 anni, lei 86. Dalle poche informazioni che si sono potute apprendere, l’accaduto è stato circondato dal massimo riserbo, e secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto è successo giovedì scorso intorno alle 20. Il marito era alla guida della sua automobile e stava facendo retromarcia nel cortile di casa. E fatalità ha voluto che l’anziano non si sia accorto che dietro la macchina si trovava la moglie. Perché la signora si era chinata ed era intenta a strappare delle erbacce che erano cresciute nel cortile. Il marito ha proceduto con la retromarcia urtando la consorte e facendola cadere a terra. Nell’urto la signora avrebbe perso conoscenza. Il marito, accortosi di quanto era accaduto è rimasto sotto choc e sono stati chiamati i soccorsi.

Sono intervenuti i sanitari del 118, l’elisoccorso e i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto. L’86enne, dopo i primi soccorsi, è stata trasportata all’ospedale Maggiore di Bologna dove ieri è deceduta. Secondo quanto si è potuto apprendere, la donna non aveva ripreso conoscenza. Sull’investimento stanno indagando i militari dell’Arma che hanno ricostruito il tragico accaduto e la Procura procede per omicidio colposo.

La tragedia giunge dopo una scia di morti sulle strade della provincia. Nei giorni scorsi era deceduta una giovane mamma di 28 anni a Budrio perché finita fuori strada con la sua automobile. Giorni prima era morto un sedicenne a Castello d’Argile investito da una macchina. "Da gennaio ad oggi – dice Mauro Sorbi dell’Osservatorio regionale per l’educazione alla sicurezza stradale – registriamo 25 decessi a causa di incidenti stradali. Il doppio dei decessi che avevamo registrato l’anno scorso. Un aumento nell’ultimo mes