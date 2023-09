Penske Academy al via: "Così formiamo i giovani per le sfide del lavoro"

Dopo la scuola, l’Academy. Inizio d’anno intenso per una ventina di studenti delle Aldini Valeriani che ieri hanno iniziato il loro percorso formativo parallelo alla Penske Academy: il progetto nato negli spazi della concessionaria StarEmilia Mercedes del gruppo Penske a Casalecchio. Non una semplice esperienza di alternanza scuola-lavoro hanno spiegato i partner del progetto che vede coinvolti il gruppo Penske Automotive Italy e l’Istituto superiore professionale Aldini Valeriani, con la partecipazione del Comune di Casalecchio, la Fondazione Aldini Valeriani e la Synergie Italia.

"Si tratta – ha spiegato l’amministratore delegato Andrea Mantellini – di un progetto formativo che vuole arricchire le opportunità per gli studenti creando un percorso formativo combinato a quello ‘classico’ scolastico dove si alterneranno lezioni in presenza e prove pratiche, frequenza scolastica e frequenza in azienda. Il progetto partirà ufficialmente a ottobre con i primi 20 studenti di una quarta superiore dell’istituto Aldini Valeriani, per arrivare all’anno prossimo quando il progetto si allargherà alla presenza di una quarta e una quinta portando il programma a regime con 40 studenti".

All’inaugurazione erano presenti Andrea Mantellini, Elena Alberti, il preside delle Aldini Pasquale Santucci, il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Stefano Versari, il sindaco di Casalecchio Massimo Bosso, Paolo Parlangeli e Cristina Rossi. Dopo la presentazione a studenti e insegnanti, le parti coinvolte hanno sottoscritto il progetto e inaugurato ufficialmente gli spazi dell’Academy.

"L’obiettivo di questo progetto innovativo – hanno spiegato i vertici del gruppo – è quello di restituire qualcosa al proprio territorio, mettendo a disposizione tutte quelle competenze sviluppate negli anni dai dipendenti di Penske e che possono integrarsi con il servizio scolastico, arricchendolo. Aprendo le porte dell’azienda agli studenti dell’Aldini Valeriani, Penske vuole contaminare e farsi contaminare dagli studenti di oggi che domani potrebbero essere i neo assunti della società, mettendo a disposizione il proprio know-how e condividendolo con le nuove generazioni che stanno terminando il loro percorso di studi".

Gabriele Mignardi