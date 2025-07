Penske si allarga ancora. Nasce Ferrari Modena

Ora è ufficiale: è nata Ferrari Modena. Questo sarà il nuovo nome della storica Concessionaria di via Emilia Est, in seguito all’acquisizione da parte di Penske Automotive Italy. Si chiude dunque dopo 11 anni la collaborazione tra il marchio del Cavallino Rampante e Ineco Auto Modena. Al contrario, si rafforza ulteriormente la partnership tra Penske Automotive Group e Ferrari, che da anni ha ormai una portata globale, con sedi presenti in Germania, in Regno Unito, ma anche negli Stati Uniti e in Giappone, e che ora si arricchisce di un ulteriore sito, in questo caso ancora più importante considerando che ci si trova a pochi chilometri da Maranello, la sede del principale stabilimento della casa italiana.

Questa operazione permette a Penske di potenziare e confermare la propria presenza all’interno dell’industria delle auto di lusso italiane. Molto orgoglioso dell’accordo è Andrea Mantellini, Ceo e Managing Director di Penske Automotive Italy, che dichiara: "Siamo estremamente onorati di annunciare la nascita di Ferrari Modena. Questa acquisizione rappresenta per il nostro Gruppo un passo strategico fondamentale ed incrementa in maniera significativa la nostra presenza nel mercato italiano e nel segmento luxury. Il nostro obiettivo è di offrire ai clienti Ferrari un’esperienza esclusiva che vada oltre l’acquisto della vettura, valorizzando l’unicità ed i valori del brand".

Sulla stessa lunghezza d’onda è Elena Alberti, Managing Director e Cfo di Pag Italy: "Da tempo aspiravamo a instaurare una collaborazione con Ferrari anche in Italia, e siamo orgogliosi di aver portato a termine un’acquisizione di tale rilievo strategico proprio nella Motor Valley. Questo progetto non rappresenta soltanto un’estensione della nostra presenza territoriale, ma incarna l’incontro tra l’eccellenza e la passione del marchio Ferrari e l’approccio manageriale consolidato del nostro Gruppo".

L’obiettivo è dunque quello di continuare ad assicurare la solita impeccabile tradizione di raffinatezza, di innovazione e di qualità, tipica del trademark del Cavallino Rampante. Vanno in questa direzione le dichiarazioni di Michele Comelli, head of Ferrari South Europe, che afferma: "Con Penske Automotive Group Italy accogliamo un partner di comprovata esperienza internazionale e grande passione per il nostro marchio, garantendo una transizione fluida e continuità d’eccellenza a Modena".