"Penso tante volte a quell’ultimo giorno"

"Stiamo portando avanti varie cose, hanno riaperto le indagini, siamo fiduciosi che la verità venga tutta a galla. C’è ancora molto da scoprire, almeno questo è quello che pensiamo". Così Alessandra Moneta, sorella di Andrea, uno dei tre giovanissimi carabinieri uccisi il 4 gennaio 1991 al Pilastro. Ad Andrea "penso spesso, ritorna sempre alla mente". In particolare, "ricordo benissimo quel giorno, quello in cui l’ho salutato". Era il periodo delle vacanze natalizie, "l’ho lasciato lì che dormiva. L’ho salutato così. Erano i primi dell’anno e lui era venuto a Roma per festeggiare". Un ricordo, su tutti. "Voleva per forza venire con me alla festa dell’ultimo dell’anno, io non ce l’ho voluto. A quell’età lui era ‘piccolo’. Io avevo 25 anni, lui 22, era il fratello un po’ rompiscatole, come si dice. Non l’ho portato con me. E lui è andato con gli amici. Però stranamente, e questo mi è sempre rimasto impresso, quella notte insisteva che voleva passare il Capodanno insieme. Questo mi è rimasto dentro e provo dolore a pensare che non sia venuto con me. Quell’ultima volta. Eravamo legati, ma sempre con il problema dell’età e da quando era venuto a Bologna ci vedevamo di meno. Però mi viene da pensare: chissà come sarebbe andata, negli anni, che rapporto avremmo avuto. Tutta una vita non vissuta. Non ha fatto in tempo a fare niente, se n’è andato via. Troppo presto". La voce si spezza. "Se pensa mai agli assassini che me l’hanno tolto? Sì, e mi fa paura. Mi fanno paura queste persone, il mistero che avvolge tutta questa cosa. Mi causa dolore".

c. g.