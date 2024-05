Peonia in Bloom al via da domani. Tra fiori, bijoux e abbigliamento

Nello spazio, tra i più suggestivi del centro, gli "Antichi Orti" della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere (via della Braina 11), torna, in dodicesima edizione, da domani a domenica, l’evento Peonia in Bloom. Un appuntamento che, grazie all’azienda Peoniamania di Lucia Malaspina con le sue bellissime peonie, rende ancora più speciale il luogo immerso nel verde e tra gli orti. La manifestazione, organizzata da Ilaria Rusconi e Fulvia Santi, è patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, il Resto del Carlino, FAI delegazione di Bologna, in collaborazione con il Garden Club Camilla Malvasia e con il supporto della Consulta Tra Antiche Istituzioni Bolognesi, di cui la Fondazione è membro. Il ricavato ha l’obbiettivo di promuovere i progetti della Fondazione. Presenti espositori provenienti da ogni parte d’Italia con bijoux, abbigliamento, vintage, illustrazioni, oggettistica e complementi di arredo per casa e giardino. Entrata libera in questi orari: domani dalle 15 alle 20; sabato e domenica dalle 10 alle 19.

Nicoletta Barberini Mengoli