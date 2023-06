Peonia in Bloom Profumi, bijoux e abbigliamento

’Peonia in Bloom’ è l’appuntamento con i profumi, i colori in un angolo magico e storico di Bologna. Oggi e domani, dalle 10 alle 19, negli antichi orti della Fondazione Pio Istituto delle Sordomute Povere, in via della Braina 11, torna l’undicesima edizione di questo atteso evento, iniziato ieri, il cui ricavato andrà a sostegno dei progetti dell’Istituto ospitante. La manifestazione organizzata da Ilaria Rusconi e Fulvia Santi, è patrocinata dal Quartiere Santo Stefano, il Resto del Carlino, Fai, Consulta tra Antiche Istituzioni Bolognesi, in collaborazione con il Garden Club Camilla Malvasia.

Moltissimi sono gli espositori, provenienti da ogni parte d’Italia, che esporranno bijoux, borse, cashmere, abbigliamento, illustrazioni, vintage, oggettistica, complementi di arredo casa e giardino, tante novità e sorprese. Non possono ovviamente mancare le peonie, il fiore attorno al quale si svolge l’evento e che è ben rappresentato dall’azienda Peoniamia di Lucia Malaspina. Oltre alla mostra mercato, si svolgeranno dei work shop di pittura botanica, di decorazione floreale a tema peonie, a cura del Garden Club e molte visite guidate esclusive al piccolo Museo dell’Istituto, curate dalla Fondazione, nonché ’Storie e racconti degli orti’ curate dalla delegazione del Fai.

Interessanti e di grande attualità saranno i corsi dedicati all’introduzione dei principi dell’armocromia, disciplina che sceglie i colori adatti a ogni persona: in questo caso però i ’consigli’ saranno rivolti a come creare la base del trucco e contouring per valorizzare le forme del viso. Proiezioni video interessanti saranno quelle curate dal presidente della Consulta, Roberto Corinaldesi, su ’C’era una volta la canapa’ e su ’Aristotele Fioravanti: bolognese geniale e giramondo’. I bolognesi attendono con ansia questo evento, perché permette di trovare cose molto originali create da nuove idee. [email protected]

Nicoletta Barberini Mengoli