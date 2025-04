People Mover ancora fermo. Passeggeri a piedi sui binari: "Sistema d’alimentazione in tilt"

Di nuovo uno stop non preventivato per il People Mover. Questa volta, la navetta per l’aeroporto è rimasta ferma da mezzogiorno alle 15,30 di ieri, a causa di un guasto che ha costretto a far scendere i passeggeri lungo la passerella d’emergenza. Una brutta esperienza per chi soffre di vertigini, anche in considerazione del fatto che il ‘trenino’ è rimasto fermo nel punto più alto del suo percorso, sopra la ex cava nei pressi di via del Triumvirato. Come spiegato dalla società Marconi Express, "l’inconveniente tecnico" sarebbe stato causato da un "probabile sovraccarico" all’impianto di alimentazione. Il problema ha quindi comportato la sospensione del servizio mentre ancora i passeggeri si trovavano a bordo: la navetta era da poco partita dall’aeroporto in direzione stazione.

"Come espressamente previsto in questi casi dal regolamento di esercizio, non appena due operatori hanno raggiunto i veicoli, la centrale operativa ha aperto le porte di uscita. I passeggeri sono stati quindi accompagnati dagli operatori in aeroporto attraverso la passerella di sicurezza. Dall’aeroporto hanno proseguito verso la stazione con dei bus-navetta", hanno spiegato ancora da Marconi Express. Nel tempo necessario al ripristino del servizio, per garantire il collegamento tra l’aeroporto e la stazione, sono stati predisposti dei bus-navetta sostitutivi, in partenza dall’aeroporto, dalla stazione Lazzaretto e dalla stazione centrale, da via Carracci. Il guasto è stato risolto intorno alle 15, quando la monorotaia è ripartita, con le scuse di Marconi Express per il "disagio arrecato".

Non è la prima volta che un guasto blocca il ‘trenino’: scene di viaggiatori con le valigie a ‘passeggio’ lungo le passerelle di sicurezza sul vuoto sono impressse nella memoria, così come negli scorsi anni una catena di simili inconvenienti aveva portato all’apertura di un’inchiesta, a seguito di più esposti presentati dai cittadini alla stazione Navile dai carabinieri. Inchiesta poi archiviata dall’ex procuratore capo Giuseppe Amato.