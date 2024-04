People Mover, arrivano i ricavi. Il Comune incassa 800mila euro

I ricavi del People mover portano in dote al Comune un assegno di oltre 800.000 euro: la somma è stata incassata da Palazzo D’Accursio nelle scorse settimane, come spiega una determina del settore Mobilità sostenibile e infrastrutture. Il pagamento da parte del gestore del servizio, Marconi Express, segue "quanto previsto all’articolo 43 del contratto di Concessione – viene precisato nell’atto – così come modificato dal successivo atto integrativo e considerato il consuntivo passeggeri". Si tratta della quota (pari al 25 per cento) degli extra-profitti che spetta all’amministrazione nel momento in cui la navetta tra stazione e aeroporto supera la soglia di passeggeri corrispondente agli obiettivi definiti nella gara di affidamento.

Due le voci citate nella determina: 37.158 euro che il concessionario doveva come saldo per il secondo anno di esercizio, cioè quello compreso tra novembre 2021 e il novembre 2022 (per il quale, lo scorso agosto, Palazzo D’Accursio aveva già incamerato 141.385 euro). Poi 784.149 euro dovuto per il terzo anno di esercizio, quindi il periodo tra novembre 2022 e novembre 2023. Sommando i due importi si arriva così alla cifra complessiva di 821.307 euro che l’amministrazione ha incassato nella seconda metà di marzo.