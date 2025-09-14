People mover, bella idea mal concepita

Vorrei segnalare la frustrazione di moltissime persone costrette a 45 minuti di attesa per accedere al People Mover dell’aeroporto Marconi di Bologna per raggiungere la città. E’ una scena che si ripete ogni volta che atterro in questo scalo. Code interminabili, gente esasperata. Bologna non lo merita questo servizio così poco attento alle esigenze dei cittadini e di un aeroporto moderno!

Emanuele Covello

Risponde Beppe Boni

La navetta che collega l’aeroporto Guglielmo Marconi con la città è una delle più incredibili telenovele di Bologna. E’ uno dei tanti esempi di scelte sbagliate, non adeguate ad un centro urbano come il capoluogo di regione. E’ l’emblema della mancanza di visione e dell’incapacità di programmare il futuro di una struttura dinamica come lo scalo aeroportuale.

Il People mover è stato scelleratamente concepito con navette che assomigliano a un minibus non idonee ad accogliere i grandi flussi di viaggiatori che scendono dagli aerei. Una beffa. Chi ha pensato le carrozze dev’essere un genio... mancato. Ognuna può accogliere soltanto 50 passeggeri e quindi è ovvio che con milioni di viaggiatori che frequentano l’aeroporto le code sono perennemente chilometriche.

E’ un servizio utilissimo ma pensato male per le esigenze di un aeroporto che si allarga continuamente e che produce numeri sempre in crescita. Lasciamo poi da parte le continue interruzioni del servizio per guasti e manutenzioni, per fortuna meno frequenti negli ultimi mesi.

Gli alberelli in piazza, il Passante che non risolve il traffico, l’intasamento dei cantieri, il People mover. Bologna è grande, ma chi governa pensa in piccolo.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it