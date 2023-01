People Mover Bologna biglietti, nuove tariffe: quanto costa il viaggio aeroporto-stazione

Massimiliano Cudia, presidente di Marconi Express

Bologna, 9 gennaio 2023 – Il People Mover ritocca i prezzi per i viaggi fra aeroporto e stazione. Dal 16 gennaio 2023 entra in vigore l’adeguamento annuale, previsto dalla concessione con il Comune di Bologna, relativo alle tariffe del Marconi Express, spiega una nota della società.

People Mover, le nuove tariffe

La tariffa standard di sola andata dall’aeroporto alla stazione centrale di Bologna o viceversa passa a 11 euro, mentre l’andata e ritorno (con ritorno da effettuare entro 30 giorni dall’andata) a 20 euro.

La nuova tariffa per le famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni) passa a 22 euro per l’andata e a 42 euro per l’andata e ritorno. I gruppi di minimo 10 persone pagheranno 9 euro a persona per l’andata e 17 euro per l’andata e ritorno. È pari a 2 euro, infine, la tariffa per la tratta dalla stazione centrale al Lazzaretto o viceversa, mentre l’abbonamento mensile per gli addetti dell’aeroporto è di 68 euro.

Il peso del caro energia

Secondo le formule contrattuali, i rincari energetici avrebbero determinato per il 2023 un aumento di circa il 40% di tutte le tariffe, a partire da quella standard, che avrebbe avuto un valore di 12,80 euro.

Marconi Express ha invece stabilito di concedere una riduzione alle tariffe applicabili, con l'intento di contenere la variazione al di sotto del 20%, così da venire il più possibile incontro alle esigenze degli utenti. “Tutti i titoli acquistati entro il 15 gennaio 2023 – spiega la società -, saranno validi e utilizzabili entro un anno dall’acquisto.