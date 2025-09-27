People Mover, da martedì 12 giorni di stop. Sarà attiva una navetta, stessi costi e fermate

Marconi Express comunica che, da martedì a sabato 11 ottobre, il servizio su monorotaia sarà sospeso come previsto dal programma di manutenzione "volto a garantire la qualità del servizio". Uno stop di poco meno di un paio di settimane per il People Mover, dunque: "Durante tale periodo verrà ripristinata la resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere", si legge in una nota.

Il servizio su monorotaia tornerà regolare alle 5.40 di domenica 12 ottobre.

Si corre già ai ripari: "Nel corso della sospensione del servizio – comunica da Marconi Express – dalle 5.40 a mezzanotte, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale e viceversa sarà effettuato attraverso un bus navetta con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio sostitutivo su bus-navetta sono i medesimi del servizio su monorotaia. Qualora l’intervento di ripristino della resina subisse variazioni, informazioni aggiornate saranno date sul sito e su tutti i canali di Marconi Express".