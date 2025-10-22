“People Mover fermo e disservizi, questa non è vera intermodalità: a Bologna la routine è fatta di disagi”

Bologna, 22 ottobre 2025 – Alessia Patuelli, docente di Sustainable business nei Paesi Bassi, parte da casa a Leiden in bicicletta per andare in stazione, direzione aeroporto di Amsterdam. “Vorrei raccontare il mio viaggio verso l’Italia”, confessa.

Patuelli, qual è la prima cosa che le viene in mente?

"Penso che i Paesi Bassi e l’Emilia-Romagna abbiano caratteristiche morfologiche molto simili, da Bologna a Ravenna e non solo, eppure i trasporti presentano differenze abissali. Nel Nord Europa la parola d’ordine è intermodalità, in Italia invece siamo ancora molto, troppo indietro”.

Per intermodalità si intende una mobilità attraverso mezzi di trasporto diversi, ma profondamente connessi.

"In Olanda quando arrivo in stazione trovo enormi parcheggi sotterranei, dove è possibile lasciare la bici gratis fino a due settimane. Per entrare in stazione non devo fare il biglietto, perché ai residenti viene data una tessera unica per tutto: flessibile e comoda, va incontro alle esigenze delle persone”.

Il viaggio come prosegue?

"Per l’aeroporto di AmsterdamSchipol c’è un treno ogni 15 minuti. Faccio notare anche che un’app, dopo aver selezionato il treno che si vuole prendere, fin dalla mattina invia notifiche per ritardi e cancellazioni. Tutto si lega in modo armonico: questa è la vera intermodalità”.

E una volta arrivata in Italia?

"Iniziano i problemi. L’ultima volta che sono atterrata al Marconi ho programmato gli spostamenti tramite il mio cellulare. E subito è arrivata la sorpresa”.

Quale?

"Il Marconi Express era fermo per manutenzione. Non era nemmeno segnalato su Google Maps. Mi sono sentita stupita e infastidita, ho pensato che non sarebbe costato nulla inoltrare un avviso su Google Maps, in modo da sapere prima che avrei dovuto riorganizzarmi...”.

Così come funzionano le app nei Paesi Bassi, ad esempio.

"Esatto. Siamo nell’era dell’intelligenza artificiale e non capisco perché in Italia bisogna sempre arrivare sul posto prima di scoprire un disservizio...”.

Com’è proseguito il viaggio?

"Mi hanno detto che era attivo un servizio bus sostitutivo. Così ho chiesto quanto tempo avrebbe impiegato per arrivare in centro: almeno 25 minuti, ma anche di più, dato che ‘era venerdì e avrebbe potuto incontrare traffico’. E questo nonostante il costo fosse lo stesso del People Mover: 12 euro e 80. Non mi spiego come un servizio peggiorativo possa costare uguale...”.

L’ha preso comunque?

"Mi sono impuntata e sono andata a piedi alla fermata del bus ‘Birra’. Dieci minuti di ritardo: sono riuscita ad arrivare in stazione un minuto prima della partenza del mio treno. Mi dispiace soprattutto perché Bologna potrebbe avere potenzialità incredibili per i trasporti, ma questa purtroppo è la routine”.