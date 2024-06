People Mover e bus 949, il caso. Begaj: "Costo sconcertante"

Il nuovo bus 949, varato da Marconi Express e Tper per collegare il centro con l’aeroporto, affiancandosi così al People Mover, presenta un costo del biglietto "sconcertante". È lo stop che arriva da un pezzo della maggioranza in Comune, ovvero Coalizione civica, per bocca del consigliere comunale Detjon Begaj, storicamente critico nei confronti della gestione dell’aeroporto Marconi e della monorotaia. Il viaggio singolo del nuovo servizio estivo costa 9,80 euro. L’introduzione del 949 "è un fatto positivo perché colma un’esigenza, però- ha commentato Begaj durante una domanda d’attualità all’assessora Valentina Orioli – le cose vanno dette per quelle che sono". Sotto accusa l’articolo del contratto di concessione del People Mover che prevede una clausola di non concorrenza con la monorotaia. "I cittadini vogliono un autobus di linea con prezzi accessibili ed è del tutto normale che lo chiedano".

All’attacco anche Samuela Quercioli (Bologna ci piace). "Il 949 va nella direzione di migliorare il contratto, ma è altrettanto vero che ci sono altre clausole che prevedono un forte squilibrio e una è quella sulla tariffazione del biglietto. L’amminsitrazione è in difficoltà su questo", ha affermato la capogruppo centrista. La risposta di Orioli: "E’ un servizio complementare al Mover". Dalla maggioranza le perplessità anche del Pd, Claudio Mazzanti: "La monorotaia porta utili, quindi è doveroso un ragionamento sull’introduzione della quarta navetta".