People Mover e guasti. FdI: "In due anni già 20"

Venti stop non programmati. E questo solo per quanto riguarda il 2024 e il 2025. Senza contare poi le manutenzioni ordinarie e annunciate, come l’ultima, che ha tenuto ferme le navette nelle prime due settimane di ottobre. È un People Mover a intermittenza quello che negli ultimi due anni ha collegato l’aeroporto e la stazione, passando per la fermata Lazzaretto. Quasi un guasto al mese, a dirla tutta: 15 riguardano problemi alle ‘opere tecnologiche’, 5 agli impianti civili. Si parte dal 13 gennaio 2024, poi due stop a febbraio, uno ad aprile, uno a maggio, uno a giugno, due a luglio, uno ad agosto, uno a ottobre, uno a novembre, uno a dicembre. Nel 2025 navetta ferma una volta a marzo, una ad aprile, una a giugno, due a luglio, due ad agosto, per arrivare all’ultimo guasto a settembre.

Va detto, però, che "tutti gli episodi non hanno comportato giornate piene di mancato funzionamento del People Mover, ma solo eventuali sospensioni temporanee", come sottolineano da Marconi Express. "Sono stati tempestivamente attivati gli opportuni interventi manutentivi e tecnici, volti al ripristino della piena funzionalità del sistema – continuano dalla società in capo al servizio –. Per ogni episodio che ha comportato un’interruzione o un degrado del servizio su monorotaia, entro 30 minuti è stato attivato il servizio sostitutivo o quello integrativo con bus-navetta, ove previsto". E ancora: "Si segnala che il sistema People Mover gestisce e controlla tutti gli impianti della linea, dall’infrastruttura agli impianti elettrici fino ai veicoli, e ogni minima anomalia viene immediatamente rilevata e comunicata al posto centrale di controllo della circolazione, affinché possano essere adottati i necessari provvedimenti di verifica. Nel caso di anomalie classificate come critiche per la sicurezza, il sistema dispone automaticamente l’arresto immediato della circolazione. Seguono poi i controlli e le verifiche necessari per la ripresa del servizio, che non possono essere eseguiti con immediatezza a causa di operazioni complesse".

Non ci sta però Manuela Zuntini, consigliera comunale di Fratelli d’Italia: "I numeri sono allarmanti. Ne esce un quadro inaccettabile se si pensa che l’infrastruttura è stata avviata da pochi anni ed è costata 125 milioni di euro, con oltre 30 di risorse pubbliche. Ci chiediamo se tutti questi malfunzionamenti fossero stati previsti sin dall’inizio, e quindi Comune e Regione abbiano accettato di avere un servizio pessimo, o se invece, nonostante le tante manutenzioni, non si riescano ad evitare. In ogni caso la situazione non è accettabile, ancora di più se pensiamo che i passeggeri sono costretti a pagare tariffe elevatissime e a non avere alcuna riduzione nemmeno quando costretti a fruire del bus sostitutivo".