People Mover di nuovo fermo: ecco quando sarà sospeso il servizio

Bologna, 26 settembre 2025 – Ancora disagi per i viaggiatori del People Mover, che da martedì 30 settembre fino all’11 ottobre sarà sospeso. Per il servizio su monorotaia, infatti, è previsto un intervento di manutenzione programmata “volta a garantire la qualità del servizio”, per questo sarà fuori uso per più di dieci giorni.

In alternativa, i passeggeri potranno usufruire dei bus-navetta che saranno attivati in sua sostituzione. Il People Mover tornerà operativo domenica 12 ottobre a partire dalle 5,40.

Ad annunciarlo è Marconi Express, che spiega anche le specifiche dell’intervento, che prevede il ripristino della “resina sulla via di corsa e saranno eseguite altre lavorazioni minori – fanno sapere -, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere”.

I servizi alternativi

Durante la sospensione, dalle 5,40 fino a mezzanotte, il collegamento tra l’aeroporto e la stazione centrale – e viceversa – sarà effettuato “attraverso bus-navetta, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci”. I trasferimenti “durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto – prosegue Marconi Express -. I costi e le modalità di acquisto dei biglietti per il servizio sostitutivo su bus-navetta sono gli stessi del servizio su monorotaia”.