People mover, ipotesi quarta navetta: "E il prezzo del biglietto è calmierato"

Per il People Mover, "in base agli accordi avremmo potuto arrivare a un costo del biglietto di 12,80 euro, soprattutto perché i rincari della bolletta energetica sono stati molto alti". Ma, "d’accordo con il Comune si è deciso per quest’anno di adottare una tariffa calmierata a 11 euro, che non ha impattato sulla presenza di passeggeri". Il presidente di Marconi Express, Massimiliano Cudia, ha spiegato ieri mattina in una partecipata commissione comunale il perché del prezzo del People Mover ‘ribassato’, per così dire, dopo i diversi pungoli arrivati dai consiglieri d’opposizione, durante un lungo confronto che ha fatto il punto sullo stato di salute della chiacchierata monorotaia. Che oggi sta benone, e viste le condizioni del contratto (tariffe adeguate annualmente con il Comune sulla base degli extracosti da sostenere) non sarebbe escluso che il biglietto per il 2024 possa salire, magari oltre i 12 euro. Per ora però nulla di tutto questo sarebbe previsto, ma di sicuro inizieranno prossimamente delle valutazioni con il concedente. "Undici euro possono sembrare molti, ma la navetta permette di poter arrivare in 8 minuti da un hub all’altro della città", ha osservato sempre in commissione Cudia, confermando che per ridurre le code che si formano nelle ore di punta verranno adottati sistemi di bigliettazione contactless e online.

Ma non si è parlato solo di tariffe ieri. Il People Mover, come illustrato dai suoi vertici, ha totalizzato un milione di passeggeri in otto mesi, da gennaio ad agosto, 4.818 al giorno. Quasi il 25% in più rispetto al 2022. "La crescita dei passeggeri è stata più celere di quanto si immaginava", ha detto con sensibile soddisfazione Massimiliano Cudia, chiamato un anno fa a prendere le redini di Marconi Express per rimettere in carreggiata la monorotaia azzoppata da continue sospensioni e guasti. Oggi però le code, a testimoniare della buona salute del servizio, stanno diventando troppo lunghe, e anche per questo si sta continuando a lavorare (l’ipotesi è un piedi da oltre un anno) per capire se sia possibile far entrare in servizio una quarta navetta. Lo scorso anno i passeggeri furono 1,447 milioni, 3.967 al giorno, con la navetta "a pieno regime da maggio". Il 2023 è partito invece a pieno regime: i numeri da gennaio ad agosto sono superiori del 24,9% al 2022.

pa. ros.