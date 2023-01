People Mover, Lepore: "Rincaro contenuto"

Mentre sull’aumento del prezzo del biglietto del People Mover si scatena la polemica politica, secondo il sindaco Matteo Lepore la ’vera’ notizia è che, dopo un’entrata in servizio costellata di stop e disservizi, la navetta "in questi mesi, toccando ferro, ha funzionato", superando 1,4 milioni di passeggeri.

Sul rincaro del prezzo, comunque, Lepore è lapidario: "Da contratto era previsto un rialzo molto più forte, quasi a 13 euro. Discutendo con la società di gestione, si è mediato con un aumento che è comunque nei termini dell’inflazione". Ovvero 11 euro per la corsa singola (per andata e ritorno costerà 20 euro).

Del resto, ricorda il sindaco il People Mover, è "un mezzo dedicato principalmente ai viaggiatori, non ai residenti. Il nostro obiettivo principale era la manutenzione ordinaria e far sì che ci fossero meno disservizi per l’utenza – aggiunge Lepore –. Io stesso ho spronato, per usare un eufemismo, il soggetto gestore. Sono state fatte delle scelte importanti, è stato cambiato tutto il management, sono stati fatti alcuni investimenti per la manutenzione, si sta andando avanti. Abbiamo avuto un risultato record per quanto riguarda i passeggeri. Significa che è un servizio molto richiesto".

Nel frattempo, FdI attacca il sindaco e definisce "ridicola" la sua difesa: "Viene da sorridere nel sentire che Lepore si vanta di aver evitato un ulteriore aumento – scrive il gruppo in una nota –. Prova ad autoassolversi dopo anni di fallimenti. Ricordiamo che una corsa di taxi costa circa 17 euro, poco di più. Se si prende un taxi in due, si è già risparmiato. Parliamo di un servizio che si è distinto perché spesso non funzionante".

Anche Potere al Popolo, infine, boccia in toto il People Mover e l’aumento del biglietto".