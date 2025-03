People Mover, manutenzione al via

In quasi 1.600 giorni di esercizio il People mover di Bologna ha trasportato circa sei milioni di passeggeri tra l’aeroporto e la stazione ferroviaria: un milione e 783.735 nel 2024, con una media di 4.874 passeggeri al giorno. Lo riferisce Marconi Express segnalando che è scattata la revisione generale del primo dei tre veicoli in dotazione. Una procedura "che le normative ministeriali rendono obbligatoria per tutti i veicoli destinati al trasporto pubblico", spiega il gestore. La revisione è "fondamentale per garantire efficienza tecnica e sicurezza del mezzo".

In funzione dall’inaugurazione del 20 novembre 2020, quel veicolo ha percorso 650.000 chilometri trasportando circa due milioni di passeggeri. La revisione generale, che poi sarà eseguita sugli altri due veicoli, "richiede la messa fuori servizio del mezzo e il suo trasporto in un’officina specializzata, dove sarà sottoposto a un controllo completo di tutte le componenti". Lungo 17 metri, con un peso di 23 tonnellate, "sarà prelevato dalla rimessa alla stazione Lazzaretto: senza essere smontato sarà sollevato da una gru fino a circa 9 metri e trasbordato su un autoarticolato adibito al trasporto eccezionale grazie a un’attrezzatura appositamente progettata per lo scopo".

Dal 7 al 16 aprile e dal 19 maggio al 6 giugno "il collegamento su monorotaia sarà affiancato dal servizio integrativo con bus-navetta. Tali periodi sono stati pianificati per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto in occasione di festività e manifestazioni fieristiche. Durante gli interventi di manutenzione ordinaria, il collegamento su monorotaia avrà frequenza di 15 minuti".