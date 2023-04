People Mover, nuovo stop dal 3 al 9 maggio

Nuovo stop per il People Mover. La navetta che porta i passeggeri in 7 minuti dalla stazione all’aeroporto si fermerà da mercoledì 3 a martedì 9 maggio. "Sarà sospeso come previsto dal programma di manutenzione volto a garantire la costante sicurezza del sistema", ricordano da Marconi Express. Questi giorni di stop, serviranno a ripristinare la resina sulle vie di corsa e ad eseguire "altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio ai passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle festività e delle principali fiere stagionali". Nel corso della sospensione del servizio, dalle 5.40 a mezzanotte il collegamento tra l’aeroporto e la stazione, e viceversa, sarà garantito attraverso navetta-bus, con i seguenti punti di partenza: all’aeroporto al piano terra all’uscita arrivi; alla stazione Lazzaretto in via Terracini; alla stazione centrale in via Carracci. I trasferimenti durano circa 25 minuti, con fermata intermedia alla stazione Lazzaretto. L’intervento di ripristino della resina potrà subire variazioni in caso di avverse condizioni meteorologiche, fanno sapere dalla società. Per i passeggeri aeroportuali in partenza con i primi voli della mattina o in arrivo con gli ultimi della notte, resta il servizio notturno su gomma ‘Marconi Express 940’. Sono previste due corse dall’aeroporto Marconi alla stazione centrale in via Carracci, con partenze all’1.15 e alle 4.30; dalla stazione centrale in via Carracci all’aeroporto, corse alle 0.42 e alle 4. I costi dei biglietti sono i medesimi del servizio su monorotaia.