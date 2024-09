People mover di Bologna tornato operativo in anticipo: ecco da quando

Bologna, 13 settembre 2024 – Dopo lo stop di 10 giorni per manutenzione il people mover torna operativo. La monorotaia che collega la stazione dei treni di Bologna con l’aeroporto Marconi è stata fuori uso dal 3 al 13 settembre, e quindi sostituito con autobus e navette.

Alle ore 15 di oggi, in anticipo di un giorno rispetto alla data prevista, il servizio è stato riattivato, fa sapere Marconi Express. “Durante l’intervento di manutenzione programmata è stata ripristinata la resina sulla via di corsa – si legge nella nota – e sono state eseguite altre lavorazioni minori, che sono state accorpate per ridurre il disagio per i passeggeri e interferire il meno possibile con il traffico dell’aeroporto Marconi in occasione delle principali fiere”.