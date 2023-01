People Mover, su le tariffe Corsa singola a undici euro La Lega: "Non più competitivo"

Anno nuovo, tariffa più alta. Dal 16 gennaio aumentano i prezzi del People Mover. Il viaggio singolo di sola andata dall’aeroporto alla stazione dei treni costerà 11 euro, mentre per l’andata e ritorno (entro 30 giorni dalla prima obliterazione) si spenderà 20 euro. L’ultimo aumento risaliva al primo gennaio dell’anno scorso, quando la tariffa standard era passata da 8,70 a 9,20 euro e l’andata-ritorno costava 17 euro. L’incremento, dunque, resta al di sotto del 20 per cento: uno sforzo che Marconi Express rivendica, visto che "i rincari energetici avrebbero determinato per il 2023 un aumento di circa il 40% di tutte le tariffe, a partire da quella standard, che avrebbe avuto un valore di 12,80 euro". L’adeguamento annuale, sottolinea l’azienda che gestisce il servizio della monorotaia, è previsto dalla concessione con il Comune di Bologna.

Per quanto riguarda le nuove tariffe, quella per famiglie (fino a 2 genitori con un massimo di 3 figli tra i 5 e i 16 anni) passa a 22 euro (era 19) per l’andata e a 42 euro per l’andata e ritorno (invece di 36). I gruppi di minimo 10 persone pagheranno 9 euro a testa per l’andata (invece di 7,5 euro) e 17 euro (e non più 15) per l’andata e ritorno. È pari a 2 euro, infine, la tariffa per la tratta dalla stazione centrale al Lazzaretto o viceversa (invece che 1,70), mentre l’abbonamento mensile per gli addetti dell’aeroporto è di 68 euro. Tutti i titoli acquistati entro il 15 gennaio 2023 saranno validi e utilizzabili entro un anno dall’acquisto.

Non si è fatta attendere la reazione dell’opposizione. "L’aumento della tariffa del People Mover – purtroppo previsto da tempo, anche se il Comune negava – è una pietra tombale su questo servizio", sentenzia Paola Francesca Scarano, capogruppo della Lega in Comune.

"Con un rincaro di circa il 20 per cento, portando a 11 euro dai 9 precedenti il costo della corsa per persona, è certo che non si tende ad invogliare a salire su un mezzo che ha notevoli problemi tecnici – continua la rappresentante del Carroccio –. Ormai, questo sistema è (quasi) competitivo rispetto ad un taxi, su cui si può salire quando e come si vuole, solo in caso di utente singolo".

Il calcolo della Scarano è presto fatto: "Già in due, l’auto diviene più che conveniente. Tenuto inoltre conto che gli aumenti tariffari devono essere autorizzati dal Comune di Bologna, questa decisione mette anche a rischio il bilancio comunale e solo il sindaco Matteo Lepore ne sarà il responsabile. Per altro, sono 2 eurini che sbugiardano tutta la pretesa sensibilità e attenzione ecologista della giunta visto che, a questo punto, conviene utilizzare l’auto".