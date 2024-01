People mover, un altro rincaro. Da domani aumenta il biglietto

Aumento del biglietto del Marconi Express da domani. La nuova tariffa standard di sola andata da domani avrà un costo di 12,80 euro, mentre la tariffa Lazzaretto 2,30 euro. Per gli altri biglietti: la tariffa standard andata e ritorno si attesta a 23,30 euro, quella per le famiglie (fino a due genitori con un massimo di tre figli tra i cinque e i 16 anni) passa a 25,60 euro per l’andata e a 48,90 euro per l’andata e ritorno. I gruppi costituiti da un minimo di dieci persone pagano 10,50 euro a testa per l’andata e 19,80 euro per l’andata e ritorno. Tutti i titoli acquistati entro il 14 gennaio 2024 saranno validi e utilizzabili entro un anno dall’acquisto. Due le novità a favore degli utenti: l’integrazione con il trasporto pubblico locale e l’introduzione, nel corso del primo semestre del 2024, di una nuova sperimentazione del servizio su gomma. Con l’accordo tra Marconi Express e Tper, tutti i biglietti Mex (a eccezione di quelli da e per la fermata intermedia Lazzaretto) venduti con l’app Roger, direttamente ai tornelli attraverso il sistema ’Pay&Go contactless’ e sul canale online (con il nuovo titolo ’Web a data fissa’) comprendono l’integrazione di 75 minuti per effettuare spostamenti sulle linee urbane di Tper, dal valore di 1,50 euro.

Il cambio di tariffe ha scatenato le proteste delle opposizioni. Matteo Di Benedetto, capogruppo Lega Bologna: "La scelta della Marconi Express di aumentare ancora la tariffa del People mover, da 11 euro a 12.80, è sbagliata e danneggia cittadini e lavoratori che abitualmente utilizzano questo mezzo. Presenteremo una interrogazione per fare luce su questa scelta molto discutibile". Anche il gruppo di consiglieri comunali di Fd’I critica la scelta: "L’ennesimo aumento delle tariffe del People mover è inaccettabile e arriva a livelli assolutamente non sostenibili per passeggeri e turisti. Incredibile poi l’annuncio di un autobus che collegherà l’aeroporto al centro città, creando un’alternativa alla monorotaia quando invece era previsto che la questa operasse in regime di non concorrenza".

m.ras.