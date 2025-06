È arrivato nelle sale in questi giorni con Fandango ’Per amore di una donna’ il film di Guido Chiesa premiato come miglior film del concorso “Per il Cinema Italiano” del Bif&st 2025 diretto da Oscar Iarussi. Martedì, 3 giugno, il regista e la sceneggiatrice Nicoletta Micheli incontreranno il pubblico al Cinema Europa alle 21. Ambientato in parte negli Anni ’70 racconta di Esther, un’inquieta quarantenne americana, alla morte della madre riceve una lettera: deve trovare una donna vissuta negli Anni ’30 in Palestina – all’epoca sotto mandato britannico – che nasconde un segreto sulla sua vita. Un tuffo nel passato degli Anni 30, in un villaggio di coloni all’alba di un mondo nuovo, complicherà la trama e le vite dei protagonisti.