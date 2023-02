Amate il cinema ma non vi piace andarci da soli? Arriva domani lo ’Speed Movie’ dell’associazione Cuccumiau, con la Cineteca e il Mercato ritrovato. L’evento è alle 19 in piazzetta Pasolini: basta un’iscrizione gratuita ([email protected]) e i partecipanti, che riceveranno un omaggio dal Mercato, avranno la possibilità di incontrarsi per parlare delle loro pellicole preferite e magari sedersi insieme davanti al grande schermo. Avranno anche una riduzione sul biglietto dei film in programmazione.