Per cambiare l’arma sovrana è il voto

Una cosa è il metodo, altra cosa è il merito delle scelte che opera un’amministrazione comunale. La giunta di centrosinistra bolognese governa attraverso una maggioranza eletta e le controverse scelte che sta mettendo in campo erano in parte contenute nel programma. Chi governa deve governare, non può ad ogni passaggio indire un referendum o un sondaggio. Cose che sulle operazioni più delicate (non per tutto) sarebbe bene fare. Ovvio che chi amministra la città, di là delle regole d’ingaggio, dovrebbe intuire qual è il sentimento dei cittadini su determinate situazioni. La giunta comunale delle Due torri avanza come un blindato su alcune scelte: aumento del bus (con parziale retromarcia) e delle tariffe della sosta, imposizione dei 30 all’ora (che quasi nessuno rispetta) nel 70% dell’area urbana, concomitanza di decine di cantieri, l’avvio della rete del tram. Non tutto ciò piace, ormai è evidente. I cittadini però hanno a disposizione strumenti che possono utilizzare per modificare queste linee d’azione, come raccolte di firme, proteste istituzionali, sondaggi. Poi c’è l’arma sovrana: il voto. Alle prossime elezioni hanno la possibilità di decidere se vale la pena di confermare la fiducia o cambiare squadra a Palazzo d’Accursio.

mail: beppe.boni@ilrestodelcarlino.it