"Per capire il mondo ascoltiamo Vasco Rossi"

Vasco Rossi e le sue canzoni come riflesso di un cambiamento epocale della società italiana, quello che ha caratterizzato il passaggio dagli Anni ’70 agli Anni ’80. Un’avventura affascinante che eleva la canzone leggera a specchio della storia moderna, raccontata da Diego Giachetti nel libro, appena uscito, ‘Odio i lunedì. Con Vasco Rossi negli anni Ottanta’, che l’autore presenterà oggi alle 18 nella Libreria Feltrinelli Ravegnana, insieme a Stefano Bonaga, Massimo Cotto e Giuseppe Molinari.

Giachetti, su Vasco Rossi si è scritto tantissimo, qual è la chiave interpretativa del cantante di Zocca nel suo libro?

"Ho provato a ricostruire l’importanza che le canzoni di Vasco Rossi hanno avuto da un punto di vista sociale, evidenziando la loro capacità di mettere in scena una trama complessa, a tratti drammatica, quella che porta dagli Anni ’70 dell’impegno politico agli Anni ’80 dell’esaltazione dei propri bisogni personali. Vasco fotografa perfettamente questa transizione, le sue canzoni di quel periodo sono spaccati epocali di grande intensità, quando quello che venne definito ’riflusso’ prese il posto del fare politica".

Quali canzoni, in particolare, narrano questo momento così particolare?

"Tantissime della sua vasta produzione, ma due soprattutto: ’Siamo solo noi’, con la sua vivida descrizione di una generazione che ha messo definitivamente da parte i miti della politica, e si ritrova a fare i conti solo con se stessa, senza avere alcun appiglio e poi ’Vita Spericolata’, con il suo omaggio all’accelerazione, alla corsa senza una meta, alla ricerca di qualcosa con cui riempire il vuoto esistenziale che affliggeva i ragazzi".

Cosa, più di tutto, emerge dai testi di queste canzoni?

"Mi sembra che l’elemento comune, pur nella grande diversità, sia un ricorso molto puntuale alla poetica dei sentimenti personali, che erano stati del tutto banditi dai cantautori politicamente impegnati. In questo Vasco Rossi si riallaccia alla produzione di un altro grande protagonista della canzone d’autore italiana, Lucio Battisti che, non a caso, non era ben visto dai militanti. Lui e Vasco raccontano la realtà, ma senza giudicarla".

Lei, che è uno storico in particolare dei movimenti politici giovanili, come ha scoperto Vasco Rossi?

"Come tantissimi italiani, attraverso il Festival di Sanremo, manifestazione che per anni non ho seguito, proprio perché ritenuta espressione del disimpegno della canzone italiana. Non vedevo il Festival da quando, bambino, lo guardavo con i miei genitori. Vasco fu la vera deviazione nella placida consuetudine del Festival, nel 1982 con ’Vado al massimo’ e nel 1983 proprio con ’Vita spericolata’. Trovai che la sua esibizione, specie nel 1993, fosse perfetta, grazie soprattutto a un’interpretazione superlativa, per fissare il momento preciso del cambiamento del quale parlavo".

Vasco Rossi pubblica spesso sui social frammenti di una conversazione con lei.

"Sì, sono piccoli estratti video dell’intervista che gli ho fatto nei suoi uffici di Bologna e che ho usato come prefazione del libro. E pensare che molti anni fa,nel 1998, quando ero al lavoro su un altro volume che ho scritto su di lui, avevo provato a contattarlo attraverso i suoi collaboratori senza riuscirci. Sino a quando una sera squilla il telefono di casa, un apparecchio fisso, i cellulari non c’erano ancora, risponde mia figlia e mi dice ‘Papà, Vasco Rossi vuole parlare con te’. Era rimasto colpito dalle mie analisi sul suo lavoro e ha voluto rinnovarmi il suo interesse in occasione di ‘Odio i lunedì’".