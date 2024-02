"Per colpa della frana sto perdendo i clienti"

La strada Statale 64, per ora, resta parzialmente interrotta in località Casa Ciabatta ad Alto Reno Terme. Dopo la caduta massi di domenica scorsa, sono state sistemate sulla carreggiata un paio di barriere new jersey a protezione dell’area critica. Lo scorrimento del traffico sulla Porrettana è regolato da due semafori che permettono, alternativamente, il deflusso delle auto in entrambe le direzioni di marcia. Il comune di Alto Reno Terme fa sapere che, al momento, Anas nega la propria competenza sulla parete da cui si sono staccate le rocce. Secondo questa interpretazione l’onere del ripristino sarebbe degli stessi proprietari del versante.

"Al momento siamo in attesa di un sopralluogo della parete da parte di geologi rocciatori già intervenuti sul nostro territorio - racconta il sindaco Giuseppe Nanni - dopo la relazione tecnica, che avremo nel giro di una settimana dieci giorni, disporremo degli elementi utili a valutare le azioni di sicurezza. Per ora l’ente gestore della strada si è limitato agli adempimenti prescritti dai vigili del fuoco. Al momento non risultano provvedimenti di sicurezza a carico degli edifici posti al di sotto della parete da cui si sono staccati i massi, nonostante l’inquietante presenza dei detriti rotolati a valle che hanno terminato la loro corsa in una zona di minore pendenza ai piedi della parete.

"La presenza di barriere murarie, sia pure parziali - conclude il sindaco Nanni - a difesa degli edifici è stata ritenuta sufficiente per la sicurezza degli stessi". Il rischio maggiore, da quanto si può vedere, potrebbe riguardare lo stabile in cui si trova l’alimentari tabacchi Celeste, la cui area di pertinenza è già stata raggiunta da un masso che ha parzialmente divelto una tettoia laterale all’esercizio.

"Per fortuna il distacco è avvenuto di domenica, in un orario di chiusura del negozio - racconta Maurizio Marinelli, titolare dell’alimentari - io lì sotto, spesso, parcheggio il mio furgone.

Ho assistito ai sopralluoghi dei tecnici senza avere indicazioni certe sul futuro.

Al momento, in negozio, non si ferma quasi nessuno perchè è occupato il piccolo spazio di parcheggio di cui disponevo in precedenza. La mia bottega è piena di cibo deperibile, mi auguro di cuore che la situazione si risolva in fretta".

Di sicuro le ragioni per intervenire con urgenza su quel versante dissestato a monte della strada statale non mancano.

Fabio Marchioni