"Per curarsi al Rizzoli vivono nel camper"

In camper sui colli bolognesi, ma non per vacanza: devono curarsi o essere operati al Rizzoli e non riuscendo a trovare affitti a un prezzo accessibile devono servirsi del camper. Riferisce la situazione il consigliere comunale Filippo Diaco (Anche tu conti) intervenendo ieri nell’aula di Palazzo D’Accursio. "Grazie a una segnalazione di Caritas ho scoperto e verificato che diversi familiari di pazienti ricoverati al Rizzoli, o gli stessi pazienti che vengono da regioni lontane per una visita medica, non trovando un alloggio a prezzo contenuto si spostano in camper – sottolinea Diaco –, parcheggiando in via Codivilla. Ieri (domenica) ne ho contati tre, ma pare che la domenica si spostino o comunque ce ne siano di meno. Altri si fermano in zona collinare più defilata".

La sanità, prosegue Diaco, "è una eccellenza di Bologna, ma non è per tutti. O meglio: il servizio sanitario è per tutti, il problema è l’accoglienza. Il mercato degli affitti brevi, su cui l’amministrazione comunale sta facendo delle lotte e su cui si chiede anche al governo una presa di posizione, giustamente segue le logiche di mercato ed è inavvicinabile per queste persone".

m.ras.