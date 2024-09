"Per evitare disagi devo organizzarmi"

Al fianco di Carmine Odierna c’è il fratello Salvatore che però lavora e vive in Toscana, ma ha scelto comunque di partire dal Marconi per stare al fianco del fratello. "Nonostante tutti i disagi e alcune situazioni spiacevoli vissute al Marconi, per noi è meglio prendere l’aereo insieme da Bologna. In passato ci siamo ritrovati a rischiare davvero di rimanere a terra – racconta Salvatore –, ma alla fine organizzandosi non abbiamo mai perso il volo. Oggi, nonostante tutto siamo arrivati senza grossi problemi, a parte la fila in rotonda, altre volte non sai cosa potrebbe capitarti". Si può dire che ormai "siamo esperti di questo scalo" e quindi riescono a gestirsi in base alla situazione.