Per festeggiare i due anni della Ciclovia del Sole un percorso ’guidato’ per disabili

Il Comune di Crevalcore, in occasione della Ciclofesta, in programma sabato e domenica e organizzata per festeggiare i due anni di vita della Ciclovia del Sole, ha organizzato un percorso guidato, lungo circa 12 chilometri e diviso in tre tappe, accessibile anche ai disabili. Il ritrovo per la partenza guidata è alle 14,30 alla stazione ferroviaria, con la bicicletta in buone condizioni, il casco e l’abbigliamento adatto. È possibile, per chi ne avesse bisogno, noleggiare la bicicletta: il noleggio è soggetto a disponibilità e previa prenotazione. Delle guide avranno poi il compito di accompagnare i cicloturisti durante l’escursione.

La prima sosta è legata alla tradizione dei burattini che custodisce il museo dei burattini Leo Preti nel centro storico. Sarà possibile vedere da vicino i burattini, le scenografie e sono previste attività. A seguire, i cicloturisti si dirigeranno nelle campagne e raggiungeranno le vasche dell’ex zuccherificio. Qui esperti naturalisti guideranno la comitiva lungo un percorso naturalistico strutturato. Infine ultima tappa della biciclettata l’azienda agricola Valle Torretta dove verrà offerta una piccola merenda con prodotti locali e dove sarà possibile anche assaggiare la ‘brazadela tonda’, prima De. Co. (Denominazione comunale) di Crevalcore. "A due anni dall’inaugurazione della Ciclovia del Sole – dice Mariarosa Nannetti, assessore alla Cultura, Comunicazione e Turismo - Crevalcore, insieme agli altri Comuni interessati, festeggia il percorso a due ruote. Percorso che, in maniera significativa, ha creato importanti opportunità sul territorio in termini di mobilità sostenibile e di attrattività turistica. Nella giornata di sabato, in particolare, intendiamo aprire a più persone possibili il nostro viaggio in bici attraverso il territorio per essere sempre più inclusivi e solidali".

p. l. t.