"Per fortuna adesso sta bene" Ma è mistero sulla scomparsa

"Grazie a Dio ora sta bene, voglio solo ringraziare tutti coloro che si sono spesi nelle ricerche, lo straordinario lavoro dei Carabinieri, il grande aiuto che ci avete dato voi giornalisti, diffondendo la notizia. Vi stringo tutti in un abbraccio".

Marco, compagno di Martina, parte da qui per raccontare quelli che sono i due giorni più bui della sua vita, quelli spesi a cercare in ogni angolo la sua compagna, senza mai riuscire a chiudere occhio. E proprio l’insonnia, unita alla certezza che "Martina doveva essere qui in zona, una volta che le telecamere hanno accertato che non era stata né in stazione, né all’autostazione, muovendosi solo a piedi non poteva che essere rimasta qui", ha fatto sì che Marco nella tarda serata di domenica riprendesse la ricerca che si faceva via via col passare delle ore sempre più disperata.

"Ho atteso finissero le prove della Carrera, perché con tutta quella gente in giro non sarebbe servito muoversi, certamente qualcuno l’avrebbe vista. Quando la città si è svuotata sono uscito con l’intenzione di percorrere prima la zona del cimitero, poi viale dei Ciliegi, poi il Lungo Sillaro".

E proprio alla prima tappa della ricerca notturna la logorante attesa di ritrovare Martina si è conclusa. Di quegli attimi Marco ricorda tutto ma preferisce parlare poco. "Abbiate pazienza, ci sono indagini dei Carabinieri in corso, non vorrei scavalcarli. Dico solo che è stata una fortuna pazzesca, perché in quella zona eravamo già stati diverse volte anche di giorno. Quando l’ho trovata era confusa, smarrita. No, non avrebbe trovato la via di casa neppure se abitiamo a breve distanza, non sicuramente in quel momento. Magari chissà, più tardi, o magari si sarebbe allontanata nuovamente, non ho idea, sono risposte che semmai arriveranno dai medici. So solo che adesso sta meglio ed è l’unica cosa che conta". Marco, ora, ha un unico desiderio: "riprendere appena sarà possibile la vita ‘normale’, il lavoro, la quotidianità. In attesa che arrivi questo momento ripeto, voglio solo abbracciare idealmente tutti coloro che ci hanno dato una mano straordinaria per cercare Martina, ‘martellando’ di post i social in ogni momento, rendendo virale la sua scomparsa. Grazie davvero, di cuore".

c.b.