Per Gino Landi ritorna la magia dei musical di ieri

Chissà come sarebbero stati i nostri sabato sera in famiglia senza il tocco di Gino Landi. Grazie a lui, alle sue coreografie, alle sue regie, alle sue intuizioni geniali come il Tuca Tuca fatto ballare a Raffaella Carrà nel 1971 con Enzo Paolo Turchi a Canzonissima, ci ricordiamo dei tempi passati col sorriso stampato in faccia. E per il Fantastico con Lorella Cuccarini e la direzione di Pippo Baudo e ancora negli anni Settanta per Milleluci in cui la Raffa un po’ bolognese un po’ nazionale balla con Mina. Poi varie regie del Festival di Sanremo, del Festivalbar, ma in origine il teatro in collaborazione con il duo Garinei e Giovannini, coi quali ha lavorato per 40 anni. Gino Landi, scoperto da Erminio Macario e mancato lo scorso 17 gennaio, è stato una storia d’Italia bellissima che tocca oggi la nostra città grazie a un lascito importante, quello che fece al bolognese Alessandro Caria, appassionato e studioso della commedia musicale italiana: gli lasciò in eredità le locandine di tutti i suoi lavori teatrali, televisivi e cinematografici. E da oggi, nel foyer della Bernstein School of Musical Theatre diretta da Shawna Farrell, saranno esposte in maniera permanente, circa 120 locandine dei suoi lavori per gli spettacoli di rivista, musical, opera e operetta (da Rugantino a Aggiungi un posto a tavola, da Ciao, Rudy a Alleluja Brava Gente fino a Angeli in bandiera con Gino Bramieri e Milva), che abbracciano la carriera di Landi dagli anni Cinquanta fino ai giorni nostri.

L’iniziativa è in accordo con il figlio del maestro Luca Gregori, e la sua storica assistente, Cristina Arrò, che oggi saranno tra gli ospiti dalle 16,30, accanto a Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia. "Questa mostra –racconta Cristina Arrò, che da poco è convolata a nozze proprio con Luca Gregori – è la prima iniziativa che facciamo in memoria del maestro ed è stata gestita da una persona, Alessandro Caria, grande amante del musical e al quale in vita, Gino aveva affidato le sue locandine". E prosegue: "Si sentivano spesso, Alessandro era una persona molto presente e dato che il patrimonio delle locandine del maestro è grandissimo, considerando che per questa mostra si prendono in considerazione solo musical e operette, possiamo immaginare quanto materiale ci sia, perché lui ha sempre lavorato, non poteva farne a meno". Gino Landi e Gianluca Guidi si sono trovati insieme dal 2009 al 2011, per la quinta edizione di Aggiungi un posto a tavola dove la ripresa teatrale era di Landi e Guidi interpretava don Silvestro, il ruolo storico del padre Johnny Dorelli. Una combo artistica che si sarebbe riproposta per la settima edizione 2017-2019 dove Landi curava le coreografie e Guidi, oltre a recitare, si occupò della ripresa teatrale.

Per l’occasione Giampiero Ingrassia salirà sul palco della Sala Sondheim-Anima Teatro della BSMT, per presentare al pubblico ospiti e filmati storici alternati all’esibizione dei Bsmt Singers diretti da Vincenzo Li Causi e Shawna Farrell e accompagnati al pianoforte da Maria Galantino. Ingresso libero.