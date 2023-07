Per i 18 anni di Chiara inaugura la sede dell’Arco

Una sede per l’associazione L’arco di Chiara. Sabato prossimo, a Monteveglio, di fronte alla casa della vittima, verrà inaugurata la sede dell’associazione che con le sue iniziative tenterà di dare un senso ad un omicidio che un senso non l’ha mai avuto. Parliamo della morte di Chiara Gualzetti, la quindicenne del paesino di Valsamoggia uccisa il 27 giugno di due anni fa, da un sedicenne ora in carcere dove ha iniziato a scontare la pena di 16 anni e quattro mesi di reclusione per il reato di omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima.

E non è un caso che il taglio del nastro degli spazi di Casa Adelina, sul retro dell’ex sede municipale, avvenga il giorno nel quale Chiara avrebbe compiuto 18 anni. Fra l’altro a due anni esatti dalla presentazione ufficiale dell’associazione alla quale, nel parco San Teodoro, partecipò anche la mamma Giusi Fortunato, morta lo scorso 2 luglio e il parroco don Ubaldo Beghelli, anche lui nel frattempo deceduto. Un sodalizio che rivolge la sua attenzione proprio ai ragazzi e agli adolescenti che con laboratori, incontri, occasioni di confronto diffonderà la storia di Chiara attraverso i racconti dei familiari e delle persone a lei più care ma soprattutto si propone di sensibilizzare i giovani ai pericoli in cui si può incorrere senza nemmeno accorgersene.

Il seme dell’associazione è germinato immediatamente subito dopo l’omicidio: "Sentivo che il mio percorso con Chiara non era finito. Sentivo il bisogno di continuare a parlare di lei e a sentirla vicina -spiegò Martina Puca, insegnante e amica di Chiara, oggi presidente de L’arco di Chiara, che sabato presenterà i progetti già definiti- Il nostro intento è coinvolgere ragazzi e famiglie affinché possano capire quali pericoli si celano dietro un cellulare, un videogame o, a volte, purtroppo, dietro una mano umana. Stiamo già lavorando ad iniziative che si svolgeranno in collaborazione con le scuole, per entrare nelle classi e trovare uno spazio di confronto con i ragazzi e di approfondimento anche con l’aiuto delle forze dell’ordine".

Sarà presente il papà Vincenzo che fin dall’inizio ha sostenuto l’associazione, e anche il sindaco Ruscigno che spiega come il Comune abbia messo a disposizione lo spazio al primo piano dello stabile di via Abbazia. "Sarà un punto di riferimento per i giovani e le famiglie, non a caso al piano inferiore ha sede l’educativa di strada. Voglio ringraziare prima di tutto Martina Puca e papà Vincenzo che da subito con mamma Giusi non si chiusero nel loro dolore, e si sono aperti a chi può rimanere vittima degli stessi fenomeni".

Gabriele Mignardi