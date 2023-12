Per il Natale della Caritas un maxi dono dai Lions

Oltre mille euro in prodotti alimentari donati a favore della Caritas Parrocchiale di Castel San Pietro e Osteria Grande. E’ il nel gesto compiuto dal Lions Club Castel San Pietro Terme, guidato da Nicolas Vacchi, unitamente al Leo Club, presieduto da Giorgia Bertelli, che hanno organizzato una discesa in piazza XX Settembre per consegnare un ricco carico di alimenti a lunga conservazione fra i quali di pasta, riso e olio. L’iniziativa fa parte di un progetto intitolato alla memoria di due figure di spicco nel passato del Lions Club castellano: Giancarlo Sandrini, che fu socio fondatore, ed il governatore Francesco Ferraretti, che oltre che a livello distrettuale, ricoprì in seguito incarichi anche a livello nazionale. La cerimonia di consegna del ricchissimo dono alimentare è stato inserito all’interno della tradizionale ‘Fiorita’, e ha visto la partecipazione di autorità civili, religiose e militari, del parroco don Gabriele, dell’assessora Barbara Mezzetti e di vari gruppi scout e di ragazzi appartenenti ad altre associazioni castellane. Conclusa la consegna, i vigili del fuoco hanno donato la ‘Fiorita’ alla Vergine Maria che svetta in mezzo alla piazza.

"Come presidente Lions voglio ringraziare l’ing. Vincenzo Raggi che è stato il nostro coordinatore delegato a questo specifico progetto e insieme a lui tutti i soci Leo e Lions che hanno contribuito. Ne realizzeremo molte nel corso di questo anno sociale, in favore della comunità locale e circondariale", è stata la chiosa di Nicolas Vacchi. Una volta avvenuta la simbolica consegna in piazza, i corposi carichi di prima necessità sono stati poi stoccati in parte alla Caritas di Osteria Grande ed in parte presso il nuovo centro Caritas del capoluogo che ha sede negli ex uffici amministrativi del nosocomio di viale Oriani.