Per il ponte della Motta servono 27 milioni

Per il ponte della Motta, crollato a maggio sotto i colpi dell’alluvione, c’è un progetto definitivo. Questo quanto emerso dalla riunione di ieri, in Città Metropolitana, che è l’ente proprietario della strada al confine tra Budrio e Molinella dove sorgeva l’infrastruttura sull’Idice. Ieri è stato licenziato il progetto che sarà presentato alla struttura commissariale. Sarà un ponte ad arco lungo 180 metri a ricollegare i comuni di Molinella e Budrio nel punto in cui la sp6 Zenzalino scavalca il fiume Idice, in località La Motta.

Il nuovo ponte sarà costruito nel punto dove già era presente quello crollato a causa dell’alluvione del maggio scorso, e comporterà un investimento complessivo di oltre 27 milioni di euro, compresa Iva per oltre 4 milioni di euro. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, elaborato dall’ingegnere Mario Chinni, è stato condiviso questa mattina con i sindaci dei due Comuni, i tecnici della Città metropolitana e Marco Monesi, figura di supporto politico per il coordinamento degli interventi di ricostruzione post alluvione sul territorio. Nei prossimi giorni il progetto sarà presentato alla Struttura commissariale per essere ammesso al finanziamento nei Progetti Speciali. Soddisfatto Monesi: "Come avevamo anticipato, oggi siamo stati in grado di presentare ai sindaci di Budrio e Molinella il documento di fattibilità delle alternative progettuali, cioè il preliminare al progetto esecutivo. Abbiamo già avuto modo di precisare che siamo in linea con i tempi che la struttura commissariale ci dà. Nei prossimi giorni formalizzeremo la richiesta alla Struttura commissariale, già anticipata per le vie brevi, in attesa delle sue decisioni, continuando a lavorare per predisporre tutti gli elementi per la gara. Entro marzo, la Struttura commissariale dovrebbe definire quali opere entreranno nei Progetti Speciali e come saranno eseguite, e noi ci faremo trovare pronti con questa proposta progettuale".

I sindaci Dario Mantovani di Molinella e Debora Badiali di Budrio hanno commentato: "Il progetto presenta una soluzione tecnologica largamente migliorativa rispetto al ponte precedente, verrà costruito lungo l’asse viario preesistente tenendo conto degli adeguamenti normativi, delle esigenze manutentive e di sicurezza arginale. È un progetto che ha dei costi definiti, certi, adeguati ai prezzari più recenti. Siamo consapevoli che, in considerazione dei costi, dovranno essere messe a disposizione cifre cospicue da parte della Struttura commissariale e del Governo: li sproniamo a fare presto. Il progetto c’è. Ora servono le risorse mancanti".

Zoe Pederzini