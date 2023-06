"Per il rilancio della montagna servono progetti concreti"

Anche le associazioni di categoria criticano fortemente il silenzio che sta accompagnando la questione del bus fantasma del sabato sera. Fino ad ora tutti hanno puntato il dito contro Trenitalia-Tper, ma nessuno ha spiegato come mai la corsa delle 23.20 sia saltata mettendo in forte difficoltà una decina di utenti che dovevano lasciare Porretta per raggiungere Bologna.

"Questo spiacevole episodio – a parlare è il responsabile di Confcommercio Ascom di Porretta Terme Giorgio Merli – purtroppo conferma una tendenza. Si ha l’impressione che tutte le operazioni messe in atto per rilanciare l’appennino, e nello specifico la nostra montagna, vadano poco oltre gli annunci. Il problema è che da una parte si ritiene che il commercio sia fondamentale per mantenere vivo il territorio, ma dall’altra non si completano mai le iniziative che ne consentono l’esistenza". Quello delle corse notturne durante i fine settimana dell’estate è una richiesta che le associazioni di categoria legate al turismo chiedono da tempo, e la loro realizzazione è stata una sorta di compensazione per il fatto che da settembre tutti gli orari saranno sballati rispetto a quelli tradizionali, mettendo in grave difficoltà chi studenti e pendolari.

"E’ chiaro che ora i turisti faranno fatica a fidarsi di un mezzo – prosegue Merli – che si è dimostrato non organizzato. Non basta risarcire i disagi di chi ha dovuto fare i conti con questa approssimazione, ma occorre mettere in campo altre iniziative per rendere il trasporto puntuale e rapido, cosa che oggi non può essere dovendo attraversare la Porrettana con i suoi tratti a senso unico alternato. Da tempo si chiede questo servizio notturno, ma farlo in un modo così impreciso davvero non serve".

La questione dei ristori è delicata perché non riguarda solo chi è rimasto a Porretta, ma anche chi, non fidandosi del servizio, deciderà di raggiungere altre mete nel fine settimana. "Qualsiasi stima dei problemi che ha generato questo brutto episodio sarebbe approssimativa e io non voglio esserlo perché la questione è seria. I progetti per il rilancio del nostro appennino devono essere fattibili e concreti e non campati per aria. Gli investimenti hanno un senso se producono un effetto positivo, altrimenti diventano solo una semplice etichetta". Pur essendo partito in via sperimentale, al momento questo servizio notturno non risulta essere né pubblicizzato dalla Regione o da Tper, né segnalato sulla cartellonistica di Trenitalia.

Massimo Selleri