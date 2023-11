Per la festa dell’Agricoltura la Rocca Isolani mette in mostra i suoi gioielli In occasione della seconda edizione della Festa dell'Agricoltura nelle Dimore Storiche, Rocca Isolani aprirà al pubblico per far conoscere i prodotti tipici del territorio. L'evento è organizzato da Associazione Dimore Storiche Italiane e Confagricoltura per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza socio-economica delle dimore storiche.