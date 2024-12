Per la guida dell’assemblea il favorito è Calvano

Per la prima Assemblea legislativa della nuova legislatura emiliano-romagnola restano ancora alcuni tasselli da sistemare. Come nuovo presidente sembra sempre più in pole position la figura del dem Paolo Calvano, mentre Barbara Lori – l’altro nome più papabile – dovrebbe di conseguenza rivestire il ruolo di capogruppo del Partito democratico. Tutto si deciderà oggi nelle aule di viale Aldo Moro, dove la prima, nuova Assemblea sarà presieduta come da prassi dal consigliere anziano Giovanni Gordini, eletto nella lista ‘Civici con de Pascale’. Fino alla votazione per il nuovo (o nuova) presidente, che sarà eletto oggi a maggioranza dei quattro quinti dell’Assemblea (40 voti). In caso contrario, quindi se non dovesse essere raggiunta la soglia richiesta dopo due scrutini, nella terza votazione di domani sarà sufficiente invece la maggioranza dei voti dei componenti dell’Assemblea (quindi 26).

Se il nome di Marta Evangelisti sembra ormai assodato come capogruppo di Fratelli d’Italia, quello di Forza Italia dovrebbe essere l’ex sindaco di Parma Pietro Vignali. Così l’altra azzurra in pole, Valentina Castaldini, ricoprirà uno dei due ruoli di questore dell’ufficio di presidenza. Proprio nell’ufficio di presidenza ci saranno anche due vicepresidenti, uno per colore politico: quello di Fratelli d’Italia dovrebbe quindi essere Giancarlo Tagliaferri, mentre l’altra meloniana Annalisa Arletti sembra indirizzata verso la presidenza della prima commissione (Bilancio). Più in dubbio, infine, le nomine dei segretari dell’Ufficio.

Resta ancora il nodo di chi guiderà come capogruppo la lista civica ‘Elena Ugolini presidente’, se la stessa candidata a presidente sconfitta da Michele de Pascale o se il consigliere uscente Marco Mastacchi: ieri se ne è discusso praticamente per tutto il giorno, ma bisognerà ancora aspettare per avere una risposta al riguardo.

fra. mor.