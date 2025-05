’Per la Palestina’: una mostra al Baraccano

Si chiama ’Per la Palestina-Immagini contro il genocidio’ la mostra al Baraccano che sarà inaugurata oggi con un intervento di Moni Ovadia. L’esposizione, organizzata dal Coordinamento Bologna per la Palestina con il sostengo di Anpi e Cgil, comprende varie mostre collettive tra cui, ad esempio ’Kufia-matite italiane per la Palestina’, del 1988: una mostra-manifesto, con introduzione di Stefano Benni, realizzata per la Prima Intifada palestinese, con opere di Andrea Pazienza, Crepax, Lorenzo Mattotti, Milo Manara, Filippo Scozzari, Vauro e scritti di Benni, che nel corso degli anni sono state esposte in tutta Italia, a Gerusalemme, Tel Aviv e in diversi villaggi israeliani e palestinesi. In esposizione, fino all’8 giugno, i ritratti dei giornalisti uccisi firmate da Gianluca Costantini, i volti dei bambini, le vittime più innocenti della guerra, disegnati in forma anonima da artisti internazionali. Poi ancora, ’Manifesti per Gaza’, a cura di Artivists for Palestine, e ’Il più grande infanticidio del secolo’, di Illustrators for Palestine, una parete-memoriale composta da ritratti dei bambini uccisi, entrambi progetti germogliati dalla Fiera del libro di Bologna del 2024.

Tra gli incontri, oltre a quello di oggi con Moni Ovadia, i prossimi saranno il 4 giugno sul diritto internazionale e il 7 con poeti e poetesse.