Per La Perla c’è futuro . Offerte, estesi i termini

Si estendono fino alle 12 del 21 febbraio i termini per la manifestazione di interesse non vincolante nei confronti dei complessi aziendali di La Perla Manufacturing. La proroga temporale per la formulazione di una proposta di acquisto dei complessi aziendali, arriva grazie ai commissari straordinari di La Perla che avevano richiesto l’autorizzazione al Ministero per prorogare i termini di presentazione di domanda di un paio di settimane, così da garantire la massima partecipazione alla procedura.

Infatti allo scorso 11 febbraio, erano già sedici le aziende che si erano proposte per acquistare La Perla. E soddisfazione delle sindacaliste Stefania Pisani, Fictem-Cgil e Mariangela Occhiali, Uilitec-Uil, era già stata espressa alla notizia della conferma della proroga: "La nostra testardaggine ha pagato. Il mercato ha risposto", avevano dichiarato le sindacaliste venute a conoscenza della richiesta di acquisto dello storico marchio bolognese della corsetteria di lusso. E la proroga potrebbe ampliare ulteriormente il gioco d’acquisto.

"Un doveroso allungamento dei tempi – aveva aggiunto Giovanni Paglia, assessore al Lavoro della Regione –. E questo rende però ancora più urgente il fatto che il Ministero delle Imprese e del Made in Italy si impegni per la tutela delle lavoratrici, intervenendo sugli ammortizzatori sociali e garantendo la cassa integrazione per tutte, anche per quelle di La Perla Global Management e della vendita al dettaglio, oggi escluse dai provvedimenti – aveva sottolineato –. Non possiamo permettere che l’incertezza pesi su chi, con la propria professionalità, rappresenta il cuore dell’azienda e la chiave per il suo futuro".

Dopo la notizia della grande manifestazione di interesse, era intrvenuto anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso: "Stiamo facendo molta attenzione affinché l’operazione vada in porto nel migliore dei modi. Vogliamo fare de La Perla il simbolo del rilancio: lo devo ai lavoratori e alle lavoratrici che ho incontrato a Bologna". Non resta che vedere quali aziende si aggiungeranno alla proposta di acquisto e come andrà la gara.

Mirko Di Meo