"Per la prima volta torniamo qui a piangere"

"Tornare qui per la prima volta, dopo tanti anni, fa un certo effetto, anche se per noi il ricordo, e con esso il dolore del ricordo, è vivo ogni giorno da quel terribile 7 gennaio di 18 anni fa". Queste le parole pronunciate, ieri mattina, al cippo della Bolognina a Crevalcore, durante la commemorazione del disastro ferroviario del 7 gennaio 2005, da Marisa Sette che, in quel disastro perse il figlio Matteo. Una donna forte Marisa, lo si vede dallo sguardo. Ma per lei e il marito, ieri, era il primo ‘ritorno’ su quel luogo così doloroso dopo ben diciotto anni. Marisa, poi, aggiunge: "Non eravamo mai più tornati da quel 2005 che per noi non è mai così lontano nel ricordo. Non eravamo mai venuti alla commemorazione che si tiene ogni anno. Questa volta abbiamo deciso di prendervi parte anche se il perché non lo so davvero. La mente e le emozioni umane sono insondabili: quest’anno abbiamo trovato la forza di venire qui. Il dolore della perdita del nostro amato Matteo rimarrà sempre vivo in noi. Ogni giorno è il 7 gennaio in casa nostra".

Dove 18 anni fa, per un errore umano su cui la giustizia ha già detto la sua, due convogli che procedevano in direzioni opposte si scontrarono, un treno merci e un treno passeggeri che viaggiava sulla tratta Bologna-Verona. Lì dove, il 7 gennaio 2005, c’era quell’unico binario maledetto e una fitta nebbia, oggi c’è la Ciclovia del Sole che, in attesa di un allungamento di percorso, per ora porta i ciclisti proprio da Bologna a Verona percorrendo il filo del ricordo. La commemorazione, ieri, si è svolta in due momenti distinti: prima si è tenuta una messa solenne nella parrocchia di Crevalcore in via Matteotti, poi la mattinata è proseguita al cippo dedicato alle 17 vittime della strage, in frazione Bolognina. "Abbiamo già parlato a lungo, negli anni, della pericolosità del binario che fu oggetto dell’incidente, pericolosità che era già nota prima del disastro e abbiamo anche già parlato dei problemi che c’erano, o delle lacune, ai sistemi di sicurezza dell’epoca – ha dichiarato l’attuale sindaco di Crevalcore Marco Martelli –. Abbiamo trasformato questo triste tracciato in un tracciato sicuro per ciclisti e ora arriveranno nuovi finanziamenti per migliorarlo".

Il primo cittadino, poi, aggiunge: "Siamo qui, anno dopo anno, per ricordare, anzi per non dimenticare, quanto successe e per essere di conforto alle famiglie delle vittime. Noi ci prendemmo l’impegno di venire qui ogni anno anche a costo di venire soli, ma vedo che soli non siamo e che le istituzioni non ci hanno mai lasciato". Erano infatti presenti, con i rispettivi gonfaloni, le amministrazioni dei comuni limitrofi e di Verona, le polizie locali, i carabinieri della Compagnia di San Giovanni in Persiceto e della stazione di Crevalcore, i rappresentanti del commissariato di Polizia di Persiceto con la dirigente Gabriella Panarace, rappresentanti delle Ferrovie dello Stato, la consigliera metropolitana delegata Simona Larghetti e il consigliere del Comune di Bologna Claudio Mazzanti. "È una giornata di doloroso ricordo di grande impatto non solo per i familiari delle vittime, ma anche per ricordare a noi istituzioni di investire in memoria e ricordi – ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione Civile Irene Priolo –. Abbiamo fatto investimenti nel sistema ferroviario e continueremo a farlo, insieme a tutte le istituzioni".

Zoe Pederzini