Per Lillo è tutta ’colpa’ del rock: "La musica è stata una terapia"

Lillo, Elio, Maurizio Lastrico, il cantante e musicista Naska al suo debutto nel cinema, Massimo Cagnina. E poi Carolina Crescentini, Motta che cura la colonna sonora e collabora con Naska alla ’main song’ Nato nel posto sbagliato. È davvero una ’banda’ di attori particolare quella che si vedrà in Tutta colpa del rock, il film per tutta la famiglia, diretto da Andrea Jublin di cui Lillo Petrolo ha scritto anche la sceneggiatura oltre a interpretare il protagonista Bruno, "un ex chitarrista rock caduto in disgrazia, bugiardo patologico, egoista, vanesio e padre assente" che in prigione darà vita al suo progetto di successo. Stasera l’attore, conduttore radiofonico e televisivo, regista, con passato da musicista (con Greg negli anni Novanta fondò Latte e i suoi derivati), sarà all’Arena Puccini del Dlf, prima del film, alle 21,30, per salutare il pubblico.

Lillo, Tutta colpa del rock nel bene e nel male o solo nel bene?

"Il rock è una musica che ti dà energia, ti dà una spinta che in certi momenti può servire. Nel caso del personaggio che interpreto, Bruno, forse più che ’colpa del rock’, sarebbe meglio dire ’colpa di un sogno’, perché il suo sogno della musica l’ha inseguito talmente tanto, è stato talmente ostinato, che proprio per questo ha tralasciato le cose importanti della vita come la figlia e la famiglia. Cosa che poi, ad un certo punto del film, capirà".

Le è mai capitato di inseguire qualcosa da perdere il senso delle cose?

"No, sono abbastanza pragmatico e ho sempre inseguito i sogni possibili, cose che razionalmente avevo capito che avrei potuto raggiungere, cui potevo aspirare. Mi rendo conto subito che se la strada non è quella giusta e mollo. Con Bruno ho invece in comune il grande amore per la musica e in effetti l’idea di questo film è nata da un momento un po’ negativo della mia vita, quando sono stato molto male col Covid, un mese ricoverato in cui ascoltavo musica rock. Sono sicuro che mi abbia aiutato a far muovere gli anticorpi".

Che musica ascoltava?

"Rock energetico, Rolling Stones, AC/DC, Deep Purple ma anche The Black Keys".

Questo film è un po’ un Jailhouse Rock all’italiana?

"Il carcere l’ho sempre amato come ambiente per un film perché sia nelle commedie sia nei film drammatici, tutte le volte che si vuole raccontare qualcosa che ha a che fare con l’umanità, l’ambiente estremo del carcere è quello per dar vita a una storia davvero interessante. Perché il film non è solo comico, si ride qua e là ma soprattutto racconta delle umanità".

Cosa capisce Bruno?

"L’importanza dello stare in gruppo, qui espressa nello stare in una band. Lui è un egocentrico puro e perde questo suo difetto in carcere perché capisce l’importanza di suonare insieme. Ognuno ha il suo ruolo, non si primeggia, anzi, si primeggia a turno. E questa band che crea in carcere per un fatto di pura convenienza come si capirà guardando il film, è l’unico progetto con cui scambia delle cose e cresce".

Il cast del film è una banda di amici?

"Sì, se posso è bellissimo lavorare con gente che frequento anche al di là del lavoro. Stima e amicizia aiutano a creare ancor di più la forza di un film".