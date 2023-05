Per l’ultimo appuntamento di Paradiso Jazz le luci si accendono su Dado Moroni

Su Paradiso Jazz Festival 2023 domani cala il sipario nel segno di Bill Evans, il pianista jazz che fece cantare il silenzio. Per la quinta e ultima tappa della rassegna ospitata dal Circolo Arci di San Lazzaro, firmata da Marco Coppi, le luci si accendono dalle 22 su Dado Moroni (pianoforte foto), Eddie Gomez (contrabbasso) e Joe La Barbera (batteria). Quindicesima edizione di una kermesse che proietta un fascio di luce su una triade che esprime creatività trasfusa nella tradizione eurocolta, ma anche classica declinata con accenti jazz. "Un concerto che non è un semplice tributo- spiega lo stesso Moroni -, ma è una celebrazione dell’eredità che Bill Evans ci ha lasciato". A tener conto della consistenza degli ingaggi internazionali e del palmarès di collaborazioni, Moroni avrebbe titoli e collegamenti sufficienti per un capitolo dell’enciclopedia jazz.

Implicati nel progetto il contrabbassista portoricano Eddie Gomez e il batterista statunitense Joe La Barbera abili nel creare il "suono di Bill Evans" con incisioni considerate lasciti preziosi della discografia jazz.

g.a.t.