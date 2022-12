Per Macron un anno d’oro Vendite al top e assunzioni

Un fatturato che raggiunge quota 160 milioni, il doppio di cinque anni fa. Un’occupazione che tocca quota 280 dipendenti diretti e che cresce al ritmo del dieci per cento annuo, con la prospettiva di una ulteriore crescita di fatturato ed occupazione anche nel prossimo anno. Macron spa, azienda leader nel settore dell’abbigliamento sportivo, nata e cresciuta in Valsamoggia, si prepara ad archiviare un altro anno di record.

Un 2022 che ha segnato l’apertura della nuova sede, che registra un rientro dai bilanci segnati dalla produzione record di presidi di contrasto al Covid e un ritorno alla mission dinamica dell’impresa guidata da Gianluca Pavanello (foto). "Nel 2004 fatturavamo 10 milioni, quest’anno tocchiamo quota 160. Assumiamo una media di 30 persone l’anno e siamo in qualche modo ‘obbligati’ a crescere, perché se non cresci i migliori collaboratori se ne vanno, e il segreto del nostro successo sta nelle persone, nella loro formazione, e nel territorio nel quale operiamo", dice l’amministratore delegato che snocciola i numeri di un fenomeno che si muove tra sport e moda.

L’85% della produzione di Macron è per l’estero, sono 90 le società professionistiche vestite dal marchio, nelle più svariate discipline sportive a livello mondiale.

Negli ultimi anni il brand si è sempre confermato tra i primi quattro in Europa per numero di squadre calcistiche sponsorizzate, oltre a primeggiare nel rugby, dove veste tre delle sei rappresentative che partecipano al Sei Nazioni (Italia, Scozia e Galles). Quest’anno ha raggiunto quota 155 negozi monomarca sparsi in Italia e all’estero e venduto oltre 8 milioni di capi d’abbigliamento.

Nel 2021 ha celebrato i primi 50 anni di vita e anche i primi 20 anni di sponsorizzazione del Bologna Fc. La squadra della città alla quale Macron guarda con un’attenzione particolare: "Fondamentale il rapporto con l’Università di Bologna per la qualità della formazione. Per me la più grande soddisfazione è assumere persone che qui possono crescere, imparare e accettare le sfide che impone il mercato globale – aggiunge l’ad –. Tanti abitano in questo territorio e per questo investiamo in welfare aziendale: in sede c’è il ristorante, la palestra e spazi per feste dei dipendenti. Eroghiamo bonus per matrimoni e nascite dei bambini, un fondo di benefit e assistenza assicurativa per tutto il nucleo famigliare".

Macron sostiene la Fondazione Rizzoli e la Fondazione Sant’Orsola. "Dalla pandemia siamo usciti più forti. Avevamo dei buoni fondamentali, frutto di una strategia di investimenti importanti, e nel confronto con altri gruppi meno strutturati siamo stati in grado di conquistare quote di mercato, che intendiamo consolidare. C’è un ottimismo, una visione positiva sul futuro che appartiene tipicamente a noi emiliani", conclude Pavanello.

Gabriele Mignardi