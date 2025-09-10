"Per me resterà un faro. Volevamo cambiare il mondo con le storie"

"I teatranti sono diversi, hanno regole tutte loro. Una persona bisogna raccontarla. I ricordi, i miei ricordi, danno vita alle storie sul palco, con i fatti accaduti o magari che accadranno".

Paolo Rossi, attore, drammaturgo e regista, fatica un po’ a parlare della scomparsa di Stefano Benni, amico e compagno di cammino fin dagli inizi, vicino e lontano. "Venivo a trovarlo spesso... È il momento peggiore per parlare di Stefano Benni", è il suo esordio.

Poi però ammette: "Per me lui è come Iannacci, un faro da tenere sempre presente. Lui e Enzo sono sempre qui, non li vedo, ma sono sempre qui in giro, a punire chi è senza talento... Dicono che avesse un carattere difficile, scontroso? Con me non lo è stato mai... Bisogna stare attenti a chi lo dice...".

Con Benni lei ha anche girato nel 1989 ’Musica per vecchi animali’, ispirato al libro ’Comici spaventati guerrieri’, con Dario Fo e Viola Simoncioni.

"Sì, ma per me quello non è stato il momento più importante. Sono stati fondamentali gli inizi, quando abbiamo cominciato a raccontare storie perché volevamo cambiare il mondo con le storie. E così facevamo azioni politiche, nelle case occupate, nelle fabbriche, nei centri sociali. Ma Stefano era diverso, era uno di quelli che studiava, approfondiva, e io pure, sempre un po’ fuori posto, finché mi buttarono fuori da un’assemblea e finii al Derby, tra gangster e politici, e venni accolto da un ’ecco il comunista’".

E oggi?

"Oggi il Derby è occupato, e con un incredibile cortocircuito mi hanno chiamato per uno spettacolo, per tentare di salvarlo dall’ombra dello sgombero. E pensare a Stefano mi provoca un altro di questi cortorcuiti, mi riporta a dove siamo partiti. Alla necessità di seguire l’esempio di chi come lui, pur attraverso trasformazioni artistiche, è rimasto ancorato a quei principi: romantici, creativi, di passione e cuore".

Con qualcosa che prenderà vita sul palco?

"Con il tentativo di raggiungere il suo obiettivo. Stefano era un grande scrittore, ma era comico e umorista, per questo non sempre capito. Ma l’obiettivo, il nostro, è sempre di fondere poesia e comicità. È questo che bisogna fare. Come una dedica".