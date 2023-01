Per ’Quelli del Muraglione’ il tradizionale appuntamento sulla spiaggia della Chiusa

Capodanno a caccia di sole per il gruppo sempreverde di Quelli del Muraglione: maglietta a mezze maniche d’ordinanza e sotto il costume sempre pronto per un bagno di sole che ieri alla Chiusa di Casalecchio non si è fatto pregare. Così già in tarda mattinata questi patiti della tintarella e di quello spazio riservato e caldo che si apre a valle della Chiusa monumentale, hanno deciso di salutare il nuovo anno con una foto di gruppo finalmente ricostituito dopo i tempi difficili della pandemia. La temperatura resa ancora più mite dal riflesso caldo del muraglione che chiude la breve passeggiata del Prà Znein, con vista sullo specchio d’acqua a valle dello sbarramento sul Reno, ha ridato vita a questa piccola spiaggia che per l’occasione ha ricevuto la visita del sindaco Bosso che con Athos Gamberini hanno anticipato l’imminente apertura di un altro set cinematografico. Dopo i Manetti Bros col loro Coliandro, questo spicchio di una Casalecchio autentica si prepara a fare da sfondo ad un altro film, sulla cui storia e protagonisti rimane un insuperabile riserbo.

g.m.